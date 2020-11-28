السعودية اليوم / ارتفاع إصابات فيروس كورونا في دول القارة الإفريقية



أديس أبابا 13 ربيع الآخر 1442هـ الموافق 28 نوفمبر 2020 م واس

أفاد المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس

وأضاف المركز في بيان أن إجمالي حالات الوفيات بالفيروس بدول القارة بلغ 50924 حالة وفاة.

// انتهى //

20:42ت م

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أديس أبابا 13 ربيع الآخر 1442هـ الموافق 28 نوفمبر 2020 م واسأفاد المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا بدول قارة إفريقيا بلغ 2120967 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية.وأضاف المركز في بيان أن إجمالي حالات الوفيات بالفيروس بدول القارة بلغ 50924 حالة وفاة.// انتهى //20:42ت م0112

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