تجدد الصدامات في باريس احتجاجًا على قانون الأمن الشامل

2020-11-28

متابعات الخليج 365 - متابعة

تظاهر الآلاف في فرنسا؛ احتجاجًا على مشروع قانون يفرض قيودًا على تصوير رجال الشرطة خلال أداء مهامهم، مستنكرين هذه الخطوة باعتبارها مقيدة لحرية الصحافة.

وشارك في تظاهرات بالقرب من برج إيفل وسط باريس ممثلون عن وسائل الإعلام وحركات مثل “السترات الصفر”، بالإضافة إلى نقابات عمالية، ولوح البعض بأعلام الحزبين الشيوعي والخضر.

وخرجت تظاهرات عديدة في باريس ومدن أخرى احتجاجًا على قانون الأمن الشامل، وأشعل بعض المتظاهرين النيران في الشوارع، كما اندلعت مواجهات في باريس احتجاجًا على قانون الأمن الشامل، وسط حالة من التوتر بين المتظاهرين والأمن في ساحة الجمهورية بباريس.

