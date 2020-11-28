المملكة تدعم أمين عام التعاون الإسلامي.. مواقف مشرفة لخدمة قضايا الأمة

2020-11-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

جاءت تهنئة المملكة العربية السعودية للمُرشح (الإفريقي) التشادي حسين إبراهيم طه، الفائز بمنصب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، تأكيدًا على دعم المملكة للأمين العام الجديد، وتأكيدًا على أنها لن تدخر جهدًا في تقديم كل العون والمساندة له وللمنظمة انطلاقًا من دورها الفاعل في خدمة قضايا الأمة الإسلامية حول العالم.

وبحسب المراقبين، فإن موقف المملكة الداعم للمُرشح الإفريقي يأتي انطلاقًا من توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله- بتأييد من تختاره المجموعة الأفريقية وإنفاذًا لوعد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود- رحمه الله- بأن يكون الأمين العام القادم للمنظمة من المجموعة الإفريقية حرصًا من المملكة على (مشاركة اكبر من المجموعة لأشقائها من الدول الأعضاء في قضاياهم).

تفعيل ميثاق المنظمة:

هذا ومما لا شك فيه فإن موقف المملكة من دعم الأمين العام الجديد يعكس حرصها على تفعيل ميثاق المنظمة المتعلق باختيار الأمين العام، وفق مبادئ التوزيع الجغرافي العادل والتداول وتكافؤ الفرص بين الدول الأعضاء.

المملكة تهنئ الأمين الجديد:

يذكر أن المملكة رحبت اليوم السبت بتزكية السيد حسين إبراهيم طه بالتوافق أمينًا عامًّا لمنظمة التعاون الإسلامي.

وقال صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية في تصريح له: “ترحب المملكة العربية السعودية بتزكية معالي السيد طه، الذي توافقت عليه المجموعة الإفريقية، الذي يأتي وفاءً من المملكة بما التزمت به سابقًا تجاه المجموعة، وعملًا بما نص عليه ميثاق المنظمة فيما يتعلق باختيار الأمين العام وفق مبادئ التوزيع الجغرافي العادل والتداول وتكافؤ الفرص بين الدول الأعضاء، وستقدم المملكة كل الدعم للأمين العام الجديد، انطلاقًا من دورها الفاعل في خدمة قضايا الأمة الإسلامية حول العالم”.

وأعرب سموه عن التهنئة لمعالي السيد حسين إبراهيم طه بهذه المناسبة، متمنيًا له كل التوفيق في أداء مهامه الجديدة عند توليه لها في نوفمبر 2021.

كما قدم سموه الشكر لمعالي الأمين العام الدكتور يوسف العثيمين، نظير الجهود الكبيرة والمميزة التي قام بها خلال فترة توليه لهذا المنصب.



