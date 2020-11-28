أمطار عسير تكشف مشروعات درء أخطار السيول

2020-11-28

متابعات الخليج 365 - سلمان آل مقرح - أبها

تسببت الأمطار التي تهطل على منطقة عسير منذ يومين في تجمع المياه بالعديد من الشوارع في مدينة أبها وخميس مشيط وعدد من المحافظات شرق المنطقة بسبب ضعف مشاريع درء أخطار السيول، كما قطعت المياه بعض الطرق الفرعية المؤدية للقرى والهجر وشهدت تلك الطرق تجمعات صخرية وانهيارات بسبب السيول والأمطار ومنها طريق مركز الغول بالحرجة.

مشاريع درء السيول

وقال متابعات الخليج 365 سعد عسيري عندما تهطل الأمطار نعاني من تجمعات المياه ولعلك تشاهد ذلك في حي الموظفين والمنسك ولعصان، مطالباً الأمانة بالوقوف على أماكن الخطورة وعمل مشاريع تصريف لهذه التجمعات.

وأضاف المواطنان مشعوف القحطاني ومسفر بن معنية أن هناك تجمعات للمياه بالمخطط الغربي بمحافظة الحرجة شرق المنطقة بالشوارع الفرعية في ظل عدم قيام البلدية بعمل ما يلزم خصوصاً أمام المنازل مما تسبب في مشاكل للسكان والمركبات.

وطالب عدد من أهالي عسير بتشكيل لجنة من الجهات ذات العلاقة في كل محافظة ودراسة مواقع الخطر التي تتجمع بها المياه وعمل ما يلزم من تصريف وعبارات، مؤكدين أن هناك طرقاً فرعية للقرى والهجر تتجمع بها المياه والصخور وبها مقاطع أودية وتسبب في عزل السكان وعدم الوصول لقراهم.

أمطار عسير تتواصل

يأتي هذا فيما واصلت الأمطار هطولها عَلى المنطقة وشهدت أمطاراً عزيزة سالت على إثرها العديد من الأودية والشعاب وشكلت لوحات جميلة وخرج معها الأهالي للتنزه والاستمتاع بالأجواء الشتوية الجميلة.

المدني يحذر

من جهة أخرى حذر الدفاع المدني بعسير الأهالي والمقيمين من التنزه وعدم المجازفة وقت هطول المطر الشديد.

وأهاب المتحدث للدفاع المدني بعسير النقيب محمد السيد أنه يجب على المواطنين والمقيمين بضرورة اتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني

أمانة المنطقة تنزح المياه

يأتي هذا فيما قامت أمانة منطقة عسير وبلدياتها بالتزامن مع هطول الأمطار بنزح كمياتٍ من المياه بمشاركة عدد من القوى البشرية والآليات والمُعدات.

وقال أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي إن الفرق الميدانية التابعة لأمانة منطقة عسير نجحت في استكمال أعمال إزالة الأتربة والأشجار والمخلفات الناتجة عن جريان السيول وتجمعات مياه الأمطار التي هطلت مؤخراً على المنطقة، مضيفاً أن المتابعة الميدانية مستمرة فيما يخص أعمال الكنس اليدوي والآلي من الشوارع الرئيسة والداخلية، مشيراً إلى أن الأمانة وبلدياتها كثفت منذ فترة أعمال نظافة مصائد السيول والعبارات من المحاور والشوارع الرئيسة والداخلية داخل الأحياء؛ لضمان جريان المياه وعدم تأثيرها في الحركة المرورية.



