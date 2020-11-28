2020-11-28

الأرصاد تتوقع أمطارًا رعدية ورياحًا نشطة على 9 مناطق.. غدًا

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح سطحية نشطة على مناطق الرياض، الشرقية، جازان، عسير، الباحة، تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة تشمل السواحل الجنوبية غدًا الأحد.

كذلك تشمل الحالة أجزاء من منطقتي القصيم والحدود الشمالية ومرتفعات نجران، كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على مناطق تبوك، حائل، الجوف، الحدود الشمالية وأجزاء من منطقتي القصيم والمدينة المنورة، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

وأوضح التقرير أن مكة المكرمة ستشهد أعلى درجة حرارة نهارًا وتبلغ 29 درجة مئوية، في حين ستشهد طريف أقل درجة حرارة وهي 16 مئوية.

وأشار التقرير إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 16- 42كم/ ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

فيما تكون الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 16- 38 كم/ ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

