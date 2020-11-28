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وضع مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق خالد العطوي لمساته الأخيرة خلال التدريب الختامي الذي أجراه فارس الدهناء اليوم السبت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة قبل مواجهة التعاون غدًا.
وكان التدريب قد ابتدأ بالإحماء، ثم أدى اللاعبون تمارين لياقية خفيفة بالكرة عبر مجموعتين، ثم قسم العطوي لاعبي الفريق إلى مجموعتين لتطبيق عدد من الجمل التكتيكية.
الجدير بالذكر أن الاتفاق يواجه التعاون غداً عند الساعة الـ3:15 عصراً على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة ضمن منافسات الجولة الـ6 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .
28 نوفمبر 2020 - 13 ربيع الآخر 1442 07:44 PM
الفريق يسعى لخطف النقاط الثلاثالاتفاق يختتم تدريباته تحضيرًا لمواجهة التعاون
وضع مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق خالد العطوي لمساته الأخيرة خلال التدريب الختامي الذي أجراه فارس الدهناء اليوم السبت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة قبل مواجهة التعاون غدًا.
وكان التدريب قد ابتدأ بالإحماء، ثم أدى اللاعبون تمارين لياقية خفيفة بالكرة عبر مجموعتين، ثم قسم العطوي لاعبي الفريق إلى مجموعتين لتطبيق عدد من الجمل التكتيكية.
الجدير بالذكر أن الاتفاق يواجه التعاون غداً عند الساعة الـ3:15 عصراً على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة ضمن منافسات الجولة الـ6 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .
، الاتفاق يختتم تدريباته تحضيرًا لمواجهة التعاون ،
المصدر : الخليج 365
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