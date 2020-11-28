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محمد بن مسعود - الدمام - حقق "العين" فوزاً قاتلاً على ضيفه "الرائد"، بهدف دون مقابل، وذلك في الجولة السادسة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، في اللقاء الذي جمع الفريقين عصر اليوم على أرض ملعب مدينة الملك سعود الرياضية في الباحة.
الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي، وفي الشوط الثاني أحرز لاعب "العين" جيترسون هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثانية من الوقت بدلاً من الضائع 2+90.
بتلك النتيجة رفع "العين" رصيده إلى 6 نقاط في المركز الـ11، بينما بقي "الرائد" رابعاً بـ10 نقاط.
في الجولة السادسة من دوري المحترفين.. "العين" يضرب "الرائد" بهدف قاتلصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-11-28
حقق "العين" فوزاً قاتلاً على ضيفه "الرائد"، بهدف دون مقابل، وذلك في الجولة السادسة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، في اللقاء الذي جمع الفريقين عصر اليوم على أرض ملعب مدينة الملك سعود الرياضية في الباحة.
الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي، وفي الشوط الثاني أحرز لاعب "العين" جيترسون هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثانية من الوقت بدلاً من الضائع 2+90.
بتلك النتيجة رفع "العين" رصيده إلى 6 نقاط في المركز الـ11، بينما بقي "الرائد" رابعاً بـ10 نقاط.
28 نوفمبر 2020 - 13 ربيع الآخر 1442
05:53 PM
حقق "العين" فوزاً قاتلاً على ضيفه "الرائد"، بهدف دون مقابل، وذلك في الجولة السادسة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، في اللقاء الذي جمع الفريقين عصر اليوم على أرض ملعب مدينة الملك سعود الرياضية في الباحة.
الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي، وفي الشوط الثاني أحرز لاعب "العين" جيترسون هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثانية من الوقت بدلاً من الضائع 2+90.
بتلك النتيجة رفع "العين" رصيده إلى 6 نقاط في المركز الـ11، بينما بقي "الرائد" رابعاً بـ10 نقاط.
، في الجولة السادسة من دوري المحترفين.. "العين" يضرب "الرائد" بهدف قاتل ،
المصدر : الخليج 365
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