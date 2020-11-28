شكرا لمتابعة خبر عن كراني: تقلبات جوية تشهدها المملكة في هذا التوقيت والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): توقع خبير الطقس حسن كراني تقلبات جوية تشهدها المملكة خلال الفترة القادمة. توقع خبير الطقس حسن كراني تقلبات جوية تشهدها المملكة خلال الفترة القادمة. وقال "كراني" خلال تغريدة نشرها عبر حسابه على "تويتر" :" بعون الله نستقبل ديسمبر بعد 72 ساعة بفترة إنتقالية مبكرة بين فصلي الخريف والشتاء بتقلبات جوية سريعة ومتلاحقة. وأشار الي أنه من المتوقع أن تنخفض درجات الخرافي التي تعتبر مؤشرا لقدوم شتاء قارس وبعون الله ممطر بصحبة تقلبات جوية متسارعة. وأضاف : علينا من الٱن الاستعداد لأننا نعيش فترة تغير مناخي.

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