شكرا لمتابعة خبر عن بووشل: أمانة الأحساء ستبدأ في إزالة المباني الآيلة للسقوط وفقا لضوابط والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الأحساء (صدى):

أكد خالد بووشل المتحدث الرسمي لأمانة الأحساء أن الأمانة ستبدأ في خطوات هدم وإزالة المباني الآيلة للسقوط والمهجورة وفقا للضوابط والتعليمات.

وأضاف متحدث أمانة الأحساء:" عندما تشرع الأمانة في هدم أي مبني تقوم بتطبيق الضوابط والتعليمات الصادرة بهذا الشأن ، فهناك بعض المباني تشكل خطر علي الأهالي ومباني مجاورة لطرق رئيسة ولايمكن إعادة بناءها، وتسبب تشوه بصري ويتجمع فيها القوارض والحشرات".

وقال: بعض المباني يعود تاريخها إلى مئات السنين وقمنا بتوجيه دعوة إلى ملاك هذه المباني إلى سرعة اتخاذ الإزالة أوالترميم ".

وأضاف " لانزيل أي مبني له قيمة تاريخية أو يحمل هوية التراث ونسعي إلى المحافظة على ماتبقى من التراث؛ لكن إهمال الملاك أدى إلى تساقط بعض أجزاء من هذه المباني ".