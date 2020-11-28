السعودية: تفاصيل قصة هاشتاق الله يرحمك يا هاجر .. من هي هاجر

تصدر هاشتاق الله يرحمك يا هاجر مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية خلال الساعات القليلة الماضية، حيث يتساءل النشطاء عن قصة وسبب تصدر هاشتاق موقع تويتر.

وقالت وسائل إعلام محلية بالإضافة للعديد من النشطاء، إن هاشتاق الله يرحمك يا هاجر تدور حول شابة قامت بعمل مقلب بمجموعة من متابعيها بأنها ماتت وهي على قيد الحياة.

ونفت الشابة خبر وفاتها بعد أن تصدر ومشاركة النشطاء خير وفاتها عبر منصات التواصل الاجتماعي وخاصة تويتر خلال الساعات القليلة الماضية، حيث قالت أنا بخير و احذفوا الأشياء الي في الهاشتاق والصورة.

وكتب الناشط بسام الصقري عبر تويتر:" بحثت في التاق ولقيت السالفة مراهقة مسمية نفسها ( آلهة ) ومعها قروبات مبزرة ، مسوية فيهم مقلب أنها ماتت وهي بالأصل حية جعل الحية تلدغها مادام هي تدعي أنها آلهة وانتو ي مهبل مؤمنين بهالشيء ، تدعون الله يرحمها ليش ".

وغرد أخر:" الله يرحمك ياهاجر رحمها الله على طاري الموت الذي يفترض أن يكون كافياً للعبرة، هنا يتجلّى تهميش حرمة المكان وتوقيت الزمان ممن يصنّفون من بني الإنسان مشاجرة على المقبرة".

كما أضاف أخر:" الله يرحمك ياهاجر الاستهزاء بالموت أصبح عند البعض أمر عادي ، اللهم لاتؤخذنا بما فعله السفهاء منا".

وقال حساب سوالف:"ياعسى اليد التي تسوى ريتويت تحرم جسدها على النار ولا يأتي صباح الغد الا محملة بجميع امنياته، يا أهل القلوب الرحيمه داخله على الله ثم عليكم اسألكم بالله ساعدوني عندي ثلاثه عيال وزوجي مريض عنده تليف كبدي حالنا صعب نبي مقاضي للبيت وملابس لعيالي لو مستخدمه".