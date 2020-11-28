تجاوزت 8 ملايين ريال.. «تعليم عسير» تُنهي إجراءات صرف مكافآت الطلاب

أنهت إدارة التعليم بمنطقة عسير إجراءات صرف مكافآت الطلاب والطالبات لشهر ربيع الأول للعام الجاري؛ وذلك بمبلغ 8617657 ريالًا، تمثل مكافآت وإعانات الطلاب والطالبات في مدارس تحفيظ القرآن الكريم، ومعاهد التربية الخاصة، وأبناء وبنات المعلمين المتوفين؛ وذلك بواقع 4669497 ريالًا للطلاب، و3948160 ريالًا للطالبات.

وكانت إدارة الشؤون المالية، بالتعاون مع إدارة خدمات الطلاب، أتمَّت إيداع المبالغ في حسابات أولياء أمور المستفيدين، بعد استكمال مسيرات الصرف اللازمة، ودعت الطلاب والطالبات وأولياء الأمور إلى مراجعة حساباتهم البنكية للتأكد من الإيداع.

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