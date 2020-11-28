السعودية ضمن أكثر 6 وجهات سفر آمنة في العالم

احتلت المملكة الترتيب السادس، كأكثر وجهات السفر بين دول العالم أمانًا، في ظل جائحة كورونا ، والوحيدة من بين دول الشرق الأوسط، جاء ذلك وفق مقالة نشرت على موقع (Wego Travel Blog) بعنوان «أماكن آمنة للسفر أثناء جائحة (كوفيد 19)»، ويعتمد التصنيف معايير دول الاتحاد الأوروبي المشتركة لتنسيق القيود على السفر.

وتؤكد المملكة تفوقها من جديد عالميًا، باحتلالها المركز السادس بين أكثر الجهات أمانًا للسفر في ظل جائحة كورونا، بفضل الجهود الاستباقية الكبيرة التي قادتها القيادة الرشيدة لمواجهة الجائحة، كما يعد التصنيف الذي نشره موقع (Wego Travel Blog) شهادة عالمية تعكس المكانة العالمية للمملكة، ودورها الريادي بين دول العالم. ويؤكد اعتماد التصنيف على معايير دول الاتحاد الأوروبي لتنسيق القيود على السفر، المستوى المرموق للمعايير القياسية العالمية التي تعمل وفقها حكومة المملكة، والحوكمة التي تظهر كفاءة الأداء وسرعة الإنجاز.

واعتمدت منهجية التصنيف على المعايير الوبائية، من حيث قدرة الدول على احتواء الجائحة، وتحقيق استقرار خلال فترة طويلة من الزمن، وعلى كفاءة النظام الصحي، من حيث توفر السعة السريرية لغرف العناية المركزة والطواقم الطبية لرعاية المرضى، كما اعتمد على الرصد والمتابعة من حيث التوسع في فحوصات (كوفيد 19)، ومراقبة وعزل الحالات.

وتعتبر كفاءة النظام الصحي، من حيث توفر السعة السريرية لغرف العناية المركزة والطواقم الطبية لرعاية المرضى، عوامل وضعت المملكة في هذا التصنيف، خصوصًا أن الكثير من التقارير الأجنبية أكدت في الفترة الأخيرة قدرة المملكة على احتواء الجائحة والحد من آثارها، وتحقيق استقرار خلال فترة طويلة من الزمن، وذلك يوضح الحجم الهائل للقدرات والإمكانات البشرية والطبية والفنية في المجال الصحي، وتقدم البنية التحتية السعودية.

أكثر وجهات السفر أمانًا أثناء الجائحة حسب التصنيف

1. أستراليا

2. نيوزلندا

3. سنغافورة

4. زامبيا

5. كوبا

6. السعودية