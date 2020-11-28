السعودية اليوم / العراق يسجل 1606 إصابات جديدة بفيروس كورونا



بغداد 13 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 28 نوفمبر 2020 م واس

سجل العراق 1606 إصابات جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 33 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 12200, فيما تم تسجيل 2240 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 478537 حالة شفاء.

// انتهى //

17:44ت م

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بغداد 13 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 28 نوفمبر 2020 م واسسجل العراق 1606 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد, مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 548821 إصابة.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 33 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 12200, فيما تم تسجيل 2240 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 478537 حالة شفاء.// انتهى //17:44ت م0083

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