سياسي / وزير الخارجية الباكستاني يلتقي بنظيره السوداني في النيجر



إسلام آباد 13 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 28 نوفمبر 2020 م واس

التقى وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي بنظيره السوداني عمر قمر الدين إسماعيل على هامش الدورة الـ47 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المنعقدة في النيجر.

وبحثا خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى استعراض التطورات الإقليمية والتعاون في المحافل الدولية.

// انتهى //

17:37ت م

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