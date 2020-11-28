شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الجعدة الصحي يواصل تقديم خدماته العلاجية في حجة والان نبدء بالتفاصيل
وراجع العيادات خلال المدة من 5 حتى 11 نوفمبر 2020م في قسم الطوارئ 662 مستفيداً، وقسم الباطنية 279 شخصا، وعيادة الصحة الإنجابية 88 مستفيدًا، وقسم المصابين بالأوبئة 349 مستفيدا، وقسم التوعية والتثقيف 723 مراجعًا، وقسم الجراحة والتضميد 98 مستفيدا، وقسم الإحالة الطبية 11 مستفيدًا، وقسم التوليد 3 حالات، وقسم التغذية العلاجية 96 مستفيدا، فيما نفذ 7 أنشطة للتخلص من النفايات.
كما راجع قسم المختبر 580 شخصًا، وصُرفت الأدوية لـ 1,557 فردا، وراجع قسم نقل الدم 4 مستفيدين، والعيادات المتنقلة 462 ، فيما راجع قسم الخدمات التمريضية 568 فردا.
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