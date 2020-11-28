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فيديو.. الأمطار تغرق شوارع حفر الباطن
متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن
تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت على محافظة حفر الباطن، مساء أمس وصباح اليوم السبت، في غرق بعض الشوارع الرئيسية؛ الأمر الذي استنفر الجهات الميدانية المعنية لتصريف مياه الأمطار وفك الاختناقات المرورية.
وكشفت غزارة الأمطار عجز قنوات التصريف كما رصدته عدسة “متابعات الخليج 365“، حيث بلغ منسوب مياه الأمطار مستويات عالية وتجاوزت كمية المياه الجزر الوسطية والأرصفة في بعض الأحياء والشوارع الرئيسة والتي أغلق بعضها.
فيما ذكرت أمانة حفر الباطن عبر حسابها في تويتر أن الفرق الميدانية تواصل أعمالها المكثفة للتأكد من انسيابية تصريف مياه الأمطار والسيول.
وفي السياق ذاته أكدت صحة حفر الباطن أن المنشآت الصحية على أهبة الاستعداد لخدمة الأهالي وقت هطول الأمطار.
من جانبها أهابت المديرية العامة للدفاع المدني في المحافظة بالجميع إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول.
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