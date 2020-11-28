شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: 220 إصابة جديدة بـ«كورونا».. وتعافي 401 حالة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلنت وزارة الصحة اليوم (السبت) تسجيل 220 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد19»، فيما تم رصد تعافي 401 حالة إضافية، و13 حالة وفاة جديدة.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 356.911 حالة، من بينها 5018 حالة نشطة معظمها مستقرة ووضعها الصحي مطمئن، منها 675 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 346.023 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 5870 حالة وفاة، وبذلك ترتفع نسبة التعافي من كورونا في المملكة إلى 96.94%، فيما واصلت الحالات النشطة الانحسار إلى نسبة 1.4%، في حين بلغت نسبة الحالات الحرجة 0.18%، ونسبة الوفيات 1.6%.

وفي ما يخص أعلى المدن والمحافظات تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: الرياض (55)، جدة (28)، المدينة المنورة (15)، مكة المكرمة (12)، أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي فجاءت كما يلي: الرياض (56)، الدمام (34)، الهفوف (32)، نجران (27)، جدة (24)، مكة المكرمة (21)، المدينة المنورة (19)، جازان (13)، حائل (10).

وتتيح وزارة الصحة الاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، وذلك بنشر إحصاءاتها اليومية على الموقع الإلكتروني https://covid19.moh.gov.sa.