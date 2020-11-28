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في الجولة السادسة من دوري المحترفين.. "العين" يضرب "الرائد" بهدف قاتل

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محمد بن مسعود - الدمام - حقق "العين" فوزاً قاتلاً على ضيفه "الرائد"، بهدف دون مقابل، وذلك في الجولة السادسة من دوري الأمير للمحترفين لكرة القدم، في اللقاء الذي جمع الفريقين عصر اليوم على أرض ملعب مدينة الملك سعود في الباحة.

الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي، وفي الشوط الثاني أحرز لاعب "العين" جيترسون هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثانية من الوقت بدلاً من الضائع 2+90.

بتلك النتيجة رفع "العين" رصيده إلى 6 نقاط في المركز الـ11، بينما بقي "الرائد" رابعاً بـ10 نقاط.

28 نوفمبر 2020 - 13 ربيع الآخر 1442 05:53 PM

في الجولة السادسة من دوري المحترفين.. "العين" يضرب "الرائد" بهدف قاتل
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

حقق "العين" فوزاً قاتلاً على ضيفه "الرائد"، بهدف دون مقابل، وذلك في الجولة السادسة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، في اللقاء الذي جمع الفريقين عصر اليوم على أرض ملعب مدينة الملك سعود الرياضية في الباحة.

الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي، وفي الشوط الثاني أحرز لاعب "العين" جيترسون هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثانية من الوقت بدلاً من الضائع 2+90.

بتلك النتيجة رفع "العين" رصيده إلى 6 نقاط في المركز الـ11، بينما بقي "الرائد" رابعاً بـ10 نقاط.

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المصدر : الخليج 365

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