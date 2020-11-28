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هطلت الليلة الماضية وصباح اليوم, أمطار متفاوتة الغزارة على منطقة جازان.
وشملت الأمطار "مدينة مدينة جيزان، ومدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية ومحافظات هروب، وأحد المسارحة، والعارضة، وأبو
عريش ، وفيفا، والداير بني مالك ، والرّيث ، ومراكز الحقو، والعالية، والفطيحة، و الشقيق ، وعددًا من المراكز والقرى التابعة لها".
هطول أمطار متفاوتة الغزارةعلى منطقة جازانوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-11-28
هطلت الليلة الماضية وصباح اليوم, أمطار متفاوتة الغزارة على منطقة جازان.
وشملت الأمطار "مدينة مدينة جيزان، ومدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية ومحافظات هروب، وأحد المسارحة، والعارضة، وأبو
عريش ، وفيفا، والداير بني مالك ، والرّيث ، ومراكز الحقو، والعالية، والفطيحة، و الشقيق ، وعددًا من المراكز والقرى التابعة لها".
28 نوفمبر 2020 - 13 ربيع الآخر 1442
05:10 PM
شملت عددًا من المحافظات
هطلت الليلة الماضية وصباح اليوم, أمطار متفاوتة الغزارة على منطقة جازان.
وشملت الأمطار "مدينة مدينة جيزان، ومدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية ومحافظات هروب، وأحد المسارحة، والعارضة، وأبو
عريش ، وفيفا، والداير بني مالك ، والرّيث ، ومراكز الحقو، والعالية، والفطيحة، و الشقيق ، وعددًا من المراكز والقرى التابعة لها".
، هطول أمطار متفاوتة الغزارةعلى منطقة جازان ،
المصدر : الخليج 365
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