- 1/3
- 2/3
- 3/3
قدّم استشاري وأستاذ أمراض القلب خالد النمر نصيحة مهمة لمشجعي فريقي "النصر" و"الهلال"؛ مفادها أنه لو كان المشجّع مريضاً بالضغط والسكري والقلب، وشديد التعصب الرياضي لأحد الناديَيْن، فلا يجدر به مشاهدة مباراتهما الليلة.
وتقام المباراة النهائية على كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2019 – 2020 مساء السبت، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
وستجمع المباراة بين فريقي "الهلال" و"النصر" على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، في الساعة 7:45 من مساء اليوم.
"النمر": أنصح شديد التعصب من مشجعي "النصر" و"الهلال" بعدم متابعة المباراةهادي العصيمي الخليج 365 2020-11-28
قدّم استشاري وأستاذ أمراض القلب خالد النمر نصيحة مهمة لمشجعي فريقي "النصر" و"الهلال"؛ مفادها أنه لو كان المشجّع مريضاً بالضغط والسكري والقلب، وشديد التعصب الرياضي لأحد الناديَيْن، فلا يجدر به مشاهدة مباراتهما الليلة.
وتقام المباراة النهائية على كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2019 – 2020 مساء السبت، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
وستجمع المباراة بين فريقي "الهلال" و"النصر" على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، في الساعة 7:45 من مساء اليوم.
28 نوفمبر 2020 - 13 ربيع الآخر 1442
05:02 PM
التحذير انصبّ على مرضى الضغط والسكري والقلب ممن لديهم تعصّب شديد
قدّم استشاري وأستاذ أمراض القلب خالد النمر نصيحة مهمة لمشجعي فريقي "النصر" و"الهلال"؛ مفادها أنه لو كان المشجّع مريضاً بالضغط والسكري والقلب، وشديد التعصب الرياضي لأحد الناديَيْن، فلا يجدر به مشاهدة مباراتهما الليلة.
وتقام المباراة النهائية على كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2019 – 2020 مساء السبت، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
وستجمع المباراة بين فريقي "الهلال" و"النصر" على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، في الساعة 7:45 من مساء اليوم.
، "النمر": أنصح شديد التعصب من مشجعي "النصر" و"الهلال" بعدم متابعة المباراة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر "النمر": أنصح شديد التعصب من مشجعي "النصر" و"الهلال" بعدم متابعة المباراة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.