شكرا لمتابعة خبر عن تنبيه بهطول أمطار على أجزاء متفرقة في الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): حذرت المركز الوطني للعمليات الأمنية"911" من هطول أمطار على مدينة الرياض. حذرت المركز الوطني للعمليات الأمنية"911" من هطول أمطار على مدينة الرياض. وقال المركز الوطني أن منطقة الرياض ستشهد أمطار من متوسطة إلى شبه غزيرة على أجزاء متفرقة من منطقة الرياض ودعى المركز الوطني بضرورة أخذ الحيطة والحذر ، والابتعاد عن مجاري السيول وبطون الأودية

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