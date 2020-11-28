شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مشاجرة حادة أثناء الدفن في البقيع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

شهدت البقيع واقعة مؤسفة لمشاجرة أثناء دفن متوفي دون احترام لحرمة الموت وحالة ذوي الراحل .

وأظهر مقطع فيديو جانب من عملية الدفن في الأراضي الطاهرة والتي كانت في هدوء وخشوع يناسبان الظرف ، ثم ظهر فجأة مجموعة أشخاص حول أهالي المتوفي يتشاجرون .

وعلى الرغم من محاولة فض المشاجرة إلا أنهم واصلوا الصوت المرتفع والهوجاء في الوقت الذي كان ينبغي أن يكون عامراً بالخشية والدعاء .