شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مشاجرة حادة أثناء الدفن في البقيع والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):شهدت البقيع واقعة مؤسفة لمشاجرة أثناء دفن متوفي دون احترام لحرمة الموت وحالة ذوي الراحل .
وأظهر مقطع فيديو جانب من عملية الدفن في الأراضي الطاهرة والتي كانت في هدوء وخشوع يناسبان الظرف ، ثم ظهر فجأة مجموعة أشخاص حول أهالي المتوفي يتشاجرون .
وعلى الرغم من محاولة فض المشاجرة إلا أنهم واصلوا الصوت المرتفع والهوجاء في الوقت الذي كان ينبغي أن يكون عامراً بالخشية والدعاء .
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