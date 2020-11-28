شكرا لمتابعة خبر عن قاتل أفراد عائلته بالقنفذة يروي تفاصيل صادمة في ارتكابه للواقعة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - القنفذة (صدى):

روى المتهم بقتل رجل و3 نساء لخلافات أسرية في محافظة القنفذة يوم الأربعاء الماضي تفاصيل ارتكابه للجريمة التي أقرّ بها أمام محققي النيابة العامة.

وأكد الجاني على وجود خلافات أسرية قبل نحو شهرين بينه وبين الضحايا، لافتًا إلى أنه حضر إلى منزل الأسرة التي تربطه بهم علاقة مصاهرة حاملاً سلاحاً نارياً (نوع رشاش) وأطلق النار على من بداخل المنزل.

ونتج عن ذلك مقتل شقيقتي الجاني 40 و42 عاماً، وصاحبة المنزل 58 عاماً، الأمر الذي شاهدته ابنة إحدى الضحايا تبلغ من العمر 10 أعوام لتهرب من المنزل ونجت من الحادثة، فيما قبل حضور الجاني إلى منزل الأسرة كان قد قصد مدرسة يعمل بها شقيق صاحبة المنزل موظف أمن وعند لقائه بادره الجاني بإطلاق 25 عياراً نارياً.

وفي السياق نفسه، أقر الجاني، أن المجني عليه حاول التحصن داخل غرفة إلا أنه قام بإدخال فوهة السلاح من أسفل الباب، واستمر في إطلاق النار حتى أرداه قتيلاً.