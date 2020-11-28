شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. ارتفاع منسوب المياه في شوارع حفرالباطن والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - حفر الباطن (صدى):أظهر مقطع فيديو متداول، اليوم السبت، هطول أمطار غزيرة في حفرالباطن، حيث أدت إلى ارتفاع منسوب المياه في الشوارع.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح مثيرة للأتربة، وزخات من البرد قد تؤدي إلى جريان السيول في بعض المناطق.
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