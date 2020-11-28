أمير منطقة جازان يعزي وزير العمل السابق الدكتور الحقباني في وفاة والدته

قدّم الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، خالص تعازيه ومواساته إلى وزير العمل سابقًا ووكيل الإمارة بمنطقة جازان الأسبق، الدكتور مفرج بن سعد الحقباني، في وفاة والدته رحمها الله.

وسأل أمير منطقة جازان الله تعالى، أن يتغمد الفقيدة بواسع المغفرة والرحمة وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

من جانبه، عبر الدكتور مفرج الحقباني وكافة أفراد أسرته عن خالص شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة جازان، على تعازيه ومواساته لهم، التي كان لها الأثر العظيم في تخفيف المصاب الأليم، داعين الله -عز وجل- أن يحفظ سموه الكريم وأن يمده بالصحة والعافية وألا يريه أَي مكروه.