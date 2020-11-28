بالصور.. الوزير الفضلي يتفقد مكان حريق السودة.. وبدء زراعة 150 شجرة لتأهيل الغابات المتضررة

تفقد وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبد الرحمن الفضلي، اليوم السبت، موقع الحريق الذي نشب في وقت سابق، في قرية العزيزة بالسودة.

وذكرت الوزارة –عبر حسابها على تويتر- أن الوزير الفضلي وقف على موقع الحريق في قرية العزيزة بالسودة، وذلك ضمن الجولة التفقدية التي يقوم بها في منطقة عسير.

كما تفقد الوزير الفضلي، موقع الدراسة التجريبية الذي بدأ بزراعة 150 شجرة، لإعادة تأهيل الغابات المتضررة في الحريق.

وكانت فرق الدفاع المدني بمنطقة عسير، باشرت في أكتوبر الماضي، عمليات احتواء وإخماد حريق اندلع في أعشاب وأشجار في مركز السودة، والذي امتدّ على مساحة تجاوزت أربعة ملايين و700 ألف متر مربع تقريبًا، ونتج عنه احتراق أعداد كبيرة من النباتات البرية.

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