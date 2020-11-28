بالصور.. عربات متحركة لتوزيع ماء زمزم بالمسجد الحرام

وفرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام، عددًا من العربات المخصصة لتوزيع ماء زمزم على زوار وقاصدي المسجد الحرام، وتتسع العربة الواحدة لـ (100) عبوات.

وقال مدير إدارة سقيا زمزم بالمسجد الحرام، أحمد الندوي، إن توفير العربات جاء لإيصال ماء زمزم المبارك لجميع الطائفين عند الكعبة المشرفة، وداخل المسجد الحرام، وضمان عدم خروجهم من المسارات المخصصة لهم وذلك تطبيقاً للإجراءات الاحترازية التي تطبقها الرئاسة العامة لضمان سلامة الجميع.

وأوضح الندوي: أن العربة عبارة عن ثلاث أدوار لحمل عبوات ماء زمزم ومن مميزاتها أنها تحتوي على عجلات لسهولة تحريكها داخل المسارات عند الحاجة، وتم توفيرها داخل المسجد الحرام وفي صحن الطواف والمداخل، وهي (باب الملك عبدالعزيز، والملك فهد، والملك عبدالله، والفتح)، ويتم تعبئتها من قبل حافظات خاصة مجهزة مسبقاً في نفس الموقع، وتم تخصيص فريق خاص لمتابعتها.

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