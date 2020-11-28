راح ضحيتها رجل و3 نساء.. اعترافات تفصيلية لمرتكب مذبحة القنفذة

أدلى الجاني في جريمة القتل التي وقعت بالقنفذة في منطقة مكة المكرمة، باعترافات مثيرة حول تفاصيل المذبحة التي راح ضحيتها رجل وثلاث نساء.

وأوضحت المصادر، أنَّ مسؤولًا في النيابة بيّن أنَّ القاتل حضر إلى منزل الأسرة التي تربطه بهم علاقة مصاهرة، حاملًا سلاحًا من نوع رشاش، وقام بإطلاق النار على من بداخله.

وأضافت المصادر، أن المتهم ارتكب جريمته ١٠ / ٠٤/ ١٤٤٢هـ وكان ضحيتها رجلًا وثلاث نساء، وأنه أقرَّ أمام محققي النيابة العامة بارتكابه جرائم القتل في القضية وصادق على إقراره.

كما أقر الجاني بوجود خلافات أسرية قبل نحو شهرين بينه وبين الضحايا، موضحًا أنَّه حضر إلى منزل الأسرة التي تربطه بهم علاقة مصاهرة حاملًا سلاحًا ناريًا، وأطلق النار على من بداخله، ونتج عن ذلك مقتل شقيقتي الجاني البالغتين من العمر 40 و 42 عامًا، وصاحبة المنزل البالغة من العمر 58 عامًا، على مرأى من ابنة إحدى الضحايا تبلغ من العمر 10 أعوام، والتي تمكنت من النجاة.

وذكرت المصادر أنّه قبل ارتكاب الجاني لجريمته بمنزل الأسرة، ذهب إلى مدرسة بمركز أحد بني زيد، والتي يعمل بها شقيق صاحبة المنزل كموظف آمن، وأطلق عليه 25 عيارًا ناريًا.

يذكر أنَّ النيابة العامة، قد أصدرت –عقب ارتكاب الجريمة- قرارًا بتشريح الجثث ورفع الآثار والطلقات النارية الفارغة من مكان ارتكاب الجريمة.

اقرأ أيضا:

تورط مقيمين في سرقة 6 مركبات بجدة.. فككوها وباعوها قطع غيار

القبض على شخص أتلف سبعة أجهزة للرصد الآلي بجدة

