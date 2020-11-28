السعودية اليوم / فتيات سعوديات "مطوفات" يخدمن قاصدات المسجد الحرام



مكة المكرمة 13 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 28 نوفمبر 2020 م واس

خصصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي حوالي (50) فتاة سعودية لخدمة المعتمرات وقاصدات المسجد الحرام بمسمى "مطوفة".

وتقوم "المطوفة" بمرافقة كبيرات السن من المعتمرات وإرشادهن للأماكن داخل المسجد الحرام، وقيادة العربات الكهربائية التي خصصتها الرئاسة ويصل عددها إلى (600) عربة كهربائية، و(5000) عربة يدوية، ويشرف عليها ( 120) موظفا، كما يقمن بإرشاد المعتمرات لتطبيق الإجراءات الاحترازية لضمان سلامتهن.

يذكر أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وفرت تطبيق (تنقل)، الذي يعدّ وسيلة سهلة لضيوف الرحمن للقيام بحجز العربات الكهربائية والعادية عبر هواتفهم الذكية لأداء الطواف والسعي داخل المسجد الحرام.

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15:33ت م

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