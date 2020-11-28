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الشيخ الطيار : 4 أسباب تدفع الجهال للتجرؤ على تعبير الرؤيا
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد الشيخ أ.د. عبدالله الطيار عضو الإفتاء بمنطقة القصيم أن هناك العديد من الجهال تجرؤوا على تعبير الرؤيا دون علم منهم.
وحدد الشيخ الطيار عددًا من الأسباب التي تدفع البعض إلى التجرؤ على تفسير الرؤيا منها :
- ضعف الوازع الديني والغفلة عن الآخرة.
- حب الشهرة والظهور عبر الفضائيات.
- جهل الرأي في قص الرؤيا على أهل العلم دون غيرهم.
- الربح المادي الذي يجنيه بعض من يدعي تفسير الرؤيا.
وأكد أن الرؤيا هي من مبشرات النبوة ولا يجب التجرؤ عليها، داعيًا إلى عدم قص الرؤيا إلا على العلماء مستدلاً على ذلك بالعديد من الأحاديث النبوية.
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