فتح باب القبول و التسجيل في وظائف معهد المباحث العامة برئاسة امن…

أعلن معهد المباحث العامة في رئاسة امن الدولة في المملكة العربية السعودية عن فتح باب القبول والتسجيل على عدد من الوظائف العسكيرةي التي كان أُعلن عنها في وقت سابق، وبين الإعلان شروط التقديم وطريقة التسجيل على وظائف أمن الدولة ، التي تبدأ اعتبارًا من اليوم السبت الموافق 13/ 4/ 1442هـ وحتى يوم الخميس الموافق 18/ 4/ 1442هـ الساعة العاشرة صباحًا.

وظائف معهد المباحث العامة

شروط وظائف معهد المباحث العامة في رئاسة أمن الدولة

ووفقًا للإعلان اوضحت إدارة المعهد عددًا من الشروط التي يجب توفرها في المتقدمين للقبول وتشمل:

أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ والولادة وكذلك والداه وجداه وزوجته، ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته خارج المملكة.

أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف، وألا يكون مطرودًا من إحدى الكليات والمعاهد العسكرية.

ألا يكون المتقدم موظفًا في أي جهة حكومية أو سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو المدنية.

أن يكون لائقًا طبيًّا للخدمة العسكرية.

ألا يقل عمره عن 17 عامًا ولا يزيد عن 30 عامًا حسب بطاقة الهوية الوطنية عند تقديم الطلب.

أن يتوفر في المتقدم المؤهل المطلوب لشغر الوظيفة المعلن عنها.

ألا يقل تقدير المتقدم من حملة درجتي البكالوريوس والدبلوم عن جيد.

ألا يقل طول المتقدم عن 168 سم.

أن يجتاز اختبار القبول والمقابلة الشخصية وفقًا للشروط المحددة.

طريقة ورابط التقديم على وظائف معهد المباحث العامة

وجاء في الإعلان أن التقديم على الوظائف المعلن عنها في معهد المباحث العامة في رئاسة أمن الدولة إلكترونيًا من خلال الدخول إلى موقع ابشر للتوظيف عبر الرابط التالي أبشر للتوظيف ، وثم اختيار وظائف معهد المباحث العامة وابتاع الإجراءات المطلوبة للتسجيل.