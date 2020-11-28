شكرا لقرائتكم خبر عن في يومه العالمي.. 25 ألف متطوع عبر منصات "تعليم الشرقية" والان نبدء بالتفاصيل

كشفت إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية عن إحصائيات التطوع عبر منصاتها ، حيث وصلت أعداد المتطوعين لنحو 25 الف متطوع من منسوبي ومنسوبات التعليم في الوقت الذي رفعت مستوى تأهليهم التطوعي في عدة مجالات تطوعية تخصصية لمواكبة مستهدف "رؤية المملكة 2030 " في التطوع .

وقال مدير الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي بتعليم الشرقية، سعيد الباحص ، إن إدارة التعليم بدأت منذ وقت مبكر في تطوير منهجية العمل التطوعي ورفع مستوى تأهيل الكوادر التطوعية بما يرفع قيمة المساهمة النسبية التطوعية في المنطقة ،مشيراً إلى أن استهداف مليون متطوع في المملكة بحلول عام 2030م وفقاُ للرؤية يتطلب بناء قاعدة مؤهلة ومدربة بالشكل اللازم لتقديم الدعم والمساندة في أوقات الحاجة أو للدعم والمساندة .

وأضاف الباحص، أن تعليم المنطقة تمكن من إنشاء وإدارة منصة رقمية تطوعية لجمع بيانات المتطوعين والمتطوعات من التعليم وتحديد مساراتهم ورغباتهم التخصصية في العمل التطوعي بالإضافة إلى إعداد برامج التدريب ودورات التأهيل في كافة المجالات

وأشار إلى أن العمل التطوعي بدأ بعلميات التخطيط الحديث لتعظيم العمل التطوعي وتنظيمه والاعلان لجميع المنسوبين والمنسوبات عن كافة البرامج والتدريب وصولاً إلى الاسناد وتنفيذ المهام .

وأكد الباحص أن إدارة التعليم دربت 116 متطوع و112 متطوعة على مهارات العمل التطوعي ووصل عدد المتطوعين والمتطوعات من إدارة التعليم نحو 568 موظف وموظفة ونحو 228 متطوع ومتطوعة في الخدمة العامة ،مبيناً أن عدد المتطوعين في المدارس (بنين وبنات ) تجاوز 23465 متطوع ومتطوعة .

ونوه إلى، أن ساعات التطوع بالمدارس بلغت ٧٠ ألف ساعة تطوعية وهو ما يعتبر ساعات تطوع مثالية ، لافتاً إلى مجالات التطوع تشمل التخطيط وإدارة فرق العمل والامداد والتمويل بالإضافة إلى الحراسات والدعم التنظيمي والفني والتوعية والتثقيف وكذلك التدريب والتعليم وتوزيع المساعدات والامن والسلامة والإدارة والقيادة واللغات والترجمة وخدمات التغذية والإغاثة وايضاً إدارة الحشود وخدمات النقل والتعامل مع الفئات الخاصة والإرشاد النفسي والإعلام والخدمات الإدارية.