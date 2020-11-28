شكرا لقرائتكم خبر عن «العدل» توضح طريقة تنازل أحد الورثة عن نصيبه في الأرض والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أوضحت وزارة العدل الطريقة التي يتم فيها تنازل أحد الورثة عن نصيبه في أرض لورثة، وذلك دون الحاجة لحجز موعد.

جاء ذلك تفاعلا من وزارة العدل مع مغرد استفسر عن الطريقة، وموقع التنازل هل في كتابة العدل أم في المحكمة، وكذلك الأوراق المطلوبة للتنازل.

وردت وزارة العدل بقولها: «يمكنكم التوجه لكتابة العدل بحضور أطراف الإفراغ أو وكيل كل منهم بعد إدخال الصك في النظام الشامل وإحضار صك حصر الورثة لنتمكن من خدمتكم دون الحاجة لحجز موعد».