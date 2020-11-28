السعودية | ظاهرة فلكية يوم الاثنين.. هذه المناطق سترصدها

شكرا لقرائتكم ظاهرة فلكية يوم الاثنين.. هذه المناطق سترصدها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تشهد الكرة الأرضية يوم الاثنين القادم 30 نوفمبر، خسوفا شبه ظل للقمر، لكنه لن يشاهد بسماء الوطن العربي، وهو الرابع والأخير هذه السنة 2020، وسوف يستمر 4 ساعات و21 دقيقة، وسيكون مرصودا في شرق قارة آسيا وأستراليا والأميركتين.

أوضح ذلك رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، في حديثه إلى "العربية.نت"، وقال: "سيحدث خسوف شبه الظل عندما يتحرك القمر خلال الجزء الخارجي الباهت لظل الأرض المسمى (شبه الظل)، وخلال هذا النوع من الخسوف ستخفت إضاءة القمر قليلا، ولكن في المجمل سيبقى كامل قرصه مضاء بنور الشمس خلال مدة الخسوف".

وأضاف: "يحدث هذا الخسوف بعد ثلاثة أيام من وصول القمر نقطة الأوج، وهي أبعد مسافة في مداره من الأرض، لذلك سيبدو حجمه الظاهري أصغر بنسبة 5.2% عن المتوسط".

وأبان أن مراحل الخسوف ستحدث في نفس الوقت، حيث سيبدأ الخسوف بدخول القمر إلى منطقة شبه ظل الأرض عند الساعة 10:32 صباحاً بتوقيت السعودية (07:32 صباحاً بتوقيت غرينتش) ولن يلاحظ الراصدون أي تغيير وسيبدو القمر كالمعتاد.

وأوضح: "أثناء ذلك يصل القمر إلى لحظة البدر المكتمل عند الساعة 12:29 بعد الظهر بتوقيت السعودية (09:29 صباحاً بتوقيت غرينتش)، ويكون قطع نصف مداره حول الأرض خلال هذا الشهر، وهو البدر الأخير خلال فصل الخريف. ويتبع ذلك وصول خسوف القمر ذروته العظمى (منتصف الخسوف) عند الساعة 12:42 بعد الظهر بتوقيت السعودية (09:42 صباحاً بتوقيت غرينتش)، وفي ذلك الوقت ستكون 83% من قرصه واقعة في شبه ظل الأرض، وهي نسبة أقل بقليل مقارنة بـ90% في خسوف العاشر من يناير الماضي، ولكنه أفضل من 57% في خسوف الخامس من يونيو، و35% في خسوف الخامس من يوليو.

وختم قائلا: "بشكل عام يعتبر وقت الذروة العظمى للخسوف أفضل وقت لملاحظة الخفوت في شمال قرص القمر بالنسبة للراصد خاصة عند التقاط الصور، وفي المجمل سيبقى قرص القمر مضاء بالكامل، وتستمر حركة القمر داخل منطقة شبه ظل الأرض إلى أن يخرج منها عند الساعة 02:53 بعد الظهر بتوقيت السعودية (11:53 صباحاً بتوقيت غرينتش) وتنتهي مراحل الخسوف.

يشار إلى أنه بعد أسبوعين من خسوف شبه الظل للقمر، سيحدث كسوف كلي للشمس غير مشاهد بسماء الوطن العربي.