شكرا لمتابعة خبر عن «العدل» توضح خطوات تنازل أحد الورثة عن نصيبه في الأرض والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضحت وزارة العدل، اليوم السبت، الخطوات التي يتم من خلالها تنازل أحد الورثة عن نصيبه في أرض لورثة.
وقالت وزارة العدل إنه يمكنكم التوجه لكتابة العدل بحضور أطراف الإفراغ أو وكيل كل منهم بعد إدخال الصك في النظام الشامل وإحضار صك حصر الورثة لنتمكن من خدمتكم دون الحاجة لحجز موعد.
جاء ذلك ردا على استفسار عن الطريقة، وموقع التنازل هل في كتابة العدل أم في المحكمة، وكذلك الأوراق المطلوبة للتنازل.
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