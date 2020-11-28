"النمر" يحذر من "الشاي المُر" بعد المفطح

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): حذر الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين اليوم السبت من تناول الشاي المُر بعد المفطح خاصة ً لمرضى السكري . حذر الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين اليوم السبت من تناول الشاي المُر بعد المفطح خاصة ً لمرضى السكري . وأكد " النمر " أن الشاي المُرّ بعد المفطح لا يعتبر منظماً للسكر ولا يغني عن الجلوكوفاج . وأضاف أنه لايُفضّل تناوله بعد الاكل الدسم مباشرة لأنه يزيد من حدوث ارتجاع المرئ ويقلل الى حد ما من امتصاص الحديد.

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