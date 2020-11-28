شكرا لمتابعة خبر عن "الزعاق" يتوقع هطول أمطار على 8 مناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، خالد الزعاق، أن تعاود الحالة المطرية التجدد اليوم السبت، وتضمن نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة، لمدينة، الرياض وحفر الباطن.

كما توقع نشاط الرياح السطحية المثيرة للغبار والأتربة، وسحب ممطرة تحتوي على حبات من البرد خاصة المناطق الواقعة جنوب غرب.