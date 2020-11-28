شكرا لمتابعة خبر عن محلات تجارية تتهرب من الزكاه تحت إغراء الخصومات على "الكاش" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

على الرغم من تشديد الرقابة على التستر التجاري والمحلات المتهربة من دفع الزكاه إلا أن هناك طرق ملتوية يتبعها أصحاب المحلات للإستمرار في مخالفاتهم .

وكشفت جولة على المحلات التجارية إغراء المستهلكين والزبائن بالدفع " كاش " بدلاً من وسائل الدفع الإلكترونية " مدى " وذلك من خلال خصومات أو عروض على الدفع " كاش " من أجل التهرب الضريبي .

ويهدف أصحاب المحلات إلى عدم إظهار عملياتهم الحسابية على النظام الإلكتروني وإخفاء حقيقة الدخل والأرباح من أجل التهرب من الزكاه ، وفقاً لـ "الرياض " .

وطالب خبراء الإقتصاد بمزيد من الرقابة على مثل هذه المحلات والتأكد من إلزامها بنظام " مدى " وتشجيع المستهلكين على التبليغ عنهم .