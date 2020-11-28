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شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. ضبط مخالفات بالجملة في سوق الأسماك بالقنفذة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - القنفذة (صدى):نفذّت وزارة البيئة والمياه والزراعة جولة رقابية على سوق الأسماك بمحافظة القنفذة للتأكد من إستخدام جهاز " مدى " وعدم وجود مخالفات .
وأسفرت الحملة عن ضبط 11 مخالفة بسبب عدم إستخدام " مدى " ، و13 مخالفة أخرى بسبب عدم إضافة كميات ثلج مناسبة للسمك ما يسبب سرعة التلف ، وتداول الأسماك بطريقة غير صحية .
وأكدت الوزارة أن هناك لجنة لدراسة تحديات سوق الأسماك في القنفذة مشكلة من عدة جهات ، تقوم بالرقابة بصفة دورية عليه بهدف التطوير وضبط المخالفات والتأكد من نظامية العمال وعدم وجود احتكار أو رفع أسعار أو تستر .
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