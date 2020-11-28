وفاة شخص وإصابة 6 في تسرب غاز بأحد مطاعم الرياض

توفي شخص وأصيب 6 آخرون في حادث تسرب غاز بأحد مطاعم مدينة الرياض.

وذكر الدفاع المدني –عبر تويتر- أنَّ مدني الرياض باشر حادث تسرب غاز في مطعم بحي المونسية نتج عنه (وميض لحظي) تسبّب في وفاة شخص من العاملين، وإصابة ستة أشخاص وحالتهم مستقرة.

وأشار الدفاع المدني إلى أنَّ أضرارًا لحقت بالموقع وبعض المحلات المجاورة نتيجة الحادث.

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