سبب أضرارًا بالمحلات المجاورة
توفي شخص وأصيب 6 آخرون في حادث تسرب غاز بأحد مطاعم مدينة الرياض.
وذكر الدفاع المدني –عبر تويتر- أنَّ مدني الرياض باشر حادث تسرب غاز في مطعم بحي المونسية نتج عنه (وميض لحظي) تسبّب في وفاة شخص من العاملين، وإصابة ستة أشخاص وحالتهم مستقرة.
وأشار الدفاع المدني إلى أنَّ أضرارًا لحقت بالموقع وبعض المحلات المجاورة نتيجة الحادث.
اقرأ أيضًا:
مدني الرياض يوضح 6 ضوابط تضمن سلامة المنشآت والفنادق من الحرائق
إصابة 19 شخصًا في حريق عمارة سكنية بالرياض.. و9 فرق إسعافية تتدخل
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة شخص وإصابة 6 في تسرب غاز بأحد مطاعم الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.