«الأرصاد» تنبه بأمطار متوسطة إلى غزيرة على 3 مناطق خلال الساعات القادمة

وجَّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بهطول أمطار على مناطق مكة المكرمة ونجران والمدينة المنورة، تستمر حتى ساعات المساء.

وأوضحت الأرصاد -في تنبيهها- أنَّ منطقة مكة المكرمة تتعرض لهطول أمطار من متوسطة لغزيرة، وتشمل محافظات «أضم، والطائف، والعاصمة المقدسة، والعرضيات، والكانل، والمويه، وبحره، وتربه، والخرمه، ورنيه، وميسان».

وأشارت إلى أنَّ الأمطار ستكون مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة الثامنة من مساء اليوم السبت.

من جانبها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، جميع المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

كما نبّهت هيئة الأرصاد، من أمطار رعدية على منطقة نجران، تصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤدّي إلى تدنّي مدى الرؤية، مشيرة إلى أنَّ التنبيه يشمل مدينة نجران، ومحافظات «بدر الجنوب، وحبونا، وثار، ويدمة، وخباش»، ويستمر حتى الساعة الثامنة مساء اليومً.

وأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم، بمحافظتي الحناكية والمهد بمنطقة المدينة المنورة، تضمن أمطارًا رعدية.

وأوضحت الإدارة أنَّ الحالة التي تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية ، تستمر حتى الساعة الحادية عشر مساء اليوم.

اقرأ أيضًا:

طقس السبت.. هطول أمطار رعدية على 10 مناطق.. وبيان تفصيلي بدرجات الحرارة

أمطار الخير تشجع أهالي القصيم على الخروج إلى المنتزهات البرية