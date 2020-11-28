المرور يوضح 6 خطوات للقيادة الآمنة في الضباب

حددت الإدارة العامة للمرور 6 خطوات للقيادة الآمنة في الضباب خاصة في موجة الطقس السيئ التي تمر بها المملكة المستمرة منذ أيام.

وقالت الإدارة العامة للمرور عبر صفحتها على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، إن الالتزام بقواعد السلامة المرورية يساعدك على القيادة بشكل آمن وسليم في الظروف الجوية المختلفة.

وأوضحت الإدارة العامة للمرور أنَّ القيادة الآمنة في الضباب تستلزم استخدام أنوار الضباب في حال توفرها وتجنب استخدام النور العالي تمامًا.

وكذلك تخفيف السرعة، وتجنب تغيير المسار إلا عند الضرورة وعدم التوقف بشكل مفاجئ وفي حال تعثر القيادة أوقف مركبتك خارج الطريق واستخدام أنوار التنبيه. وفقا للإدارة العامة للمرور .

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