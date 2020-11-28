توكلنا: لا يشترط تحميل «تباعد» مع التطبيق.. والإنترنت «مجاني»

أكد تطبيق «توكلنا» المعتمد من وزارة الصحة، أنه لا يشترط تحميل تطبيق «تباعد» لاستخدام تطبيق «توكلنا»، مشيرًا إلى أنَّ التطبيق يلزمه توافر شبكة إنترنت، موضحًا أنَّ الإنترنت «مجاني» وليس من الباقة.

وذكر التطبيق –عبر تويتر- ردًا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص، أنَّ «تطبيق توكلنا لا يتطلب تحميل تطبيق تباعد، لكن لحمايتك وحماية أحبابك قم بتحميله».

وقال المواطن في استفساره: «هل يلزم وجود تباعد مع توكلنا؟».

من جهة أخرى، أوضح تطبيق «توكلنا» أنَّ التطبيق يتطلب توفر اتصال إنترنت للاستفادة من خدماته، موضحًا أنَّ استخدام للإنترنت مجاني بدون استهلاك من الرصيد الشخصي أو الباقة.

اقرأ أيضًا:

تطبيق «توكلنا»: حالة صحية تؤدي لإلغاء «تصريح العمرة»

هل يحتاج الزائر لتعريف رقم الجوال في «أبشر»؟.. تطبيق توكلنا يجيب

«توكلنا»: 6 خطوات تسمح لـ«الزائرين» بالتسجيل في التطبيق

