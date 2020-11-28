السعودية اليوم / أمطار رعدية على منطقة تبوك



تبوك 13 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 28 نوفمبر 2020 م واس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة تبوك، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، تشمل تبوك ومحافظات البدع وحقل والوجه وضباء، مشيرةً إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ ٩ مساءً.

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13:35ت م

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