السعودية اليوم / سمو أمير المدينة المنورة يرأس اجتماع اللجنة الرئيسة للدفاع المدني بالمنطقة



المدينة المنورة 13 ربيع الثاني 1442هـ الموافق 28 نوفمبر 2020م واس

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس اللجنة الرئيسة للدفاع المدني بالمنطقة، اجتماع اللجنة بحضور أعضائها من مديري الإدارات الحكومية.

وقدّم مدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء عبدالرحمن الحربي خلال الاجتماع عرضاً عن الاستعدادات والإجراءات التي قامت بها المديرية العامة للدفاع المدني للتعامل مع الحالات المطريّة والظروف المصاحبة لها، كما قدّم معالي أمين المنطقة رئيس لجنة المتابعة المتعلقة بمواجهة مخاطر السيول والأودية المهندس فهد البليهشي، عرضاً مرئياً تفصيلياً للأعمال والمشاريع التي يُمكن من خلالها درء مخاطر السيول عن المنطقة وما تمت معالجته من مواقع تكورات مياه الأمطار وما هو تحت التنفيذ حالياً والمشاريع اللازمة المستقبلية، فيما ناقش الاجتماع أيضاً بقية الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

وخلال الاجتماع وجه سمو أمير منطقة المدينة المنورة مختلف الجهات المعنيّة بمضاعفة الجهود والتنسيق الكامل ومواصلة تنفيذ الخُطط العملية المُعدة للتعامل مع الحالات المطرية، مؤكداً الإشراف والمتابعة المستمرة للمشاريع الحالية لدرء أخطار السيول والالتزام بالجدول الزمني لإنجازها.

وأشار سموه في توجيهه للجهات المعنية إلى ضرورة العمل لما فيه سلامة المواطنين والمقيمين بالمنطقة ومحافظاتها والمراكز والقرى التابعة والتعامل مع المناطق التي عادةً ما تشهد تجمعات للمياه، حرصاً على انسياب الحركة المرورية حتى انتهاء المشاريع الجارية في هذه المواقع.

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13:31ت م

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