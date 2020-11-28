السعودية اليوم / "البيئة" تنفذ حملة تفتيشية على سوق الأسماك بالقنفذة وترصد عدة مخالفات



جدة 13 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 28 نوفمبر 2020 م واس

نفذت الفرق الميدانية التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة اليوم حملة تفتيشية على سوق الأسماك بالمحافظة، أسفرت عن رصد عدد من المخالفات تمثلت في سوء التعامل مع المنتج السمكي، وطرق عرضه، وعدم وجود وسائل الدفع الإلكترونية "مدى" .

وأوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن لجنة دراسة معوقات وتحديات سوق الأسماك بمحافظة القنفذة وهي لجنة دائمة لدراسة ومراقبة أوضاع السوق تم تشكيلها من عدة جهات حكومية تقوم بشكل مستمر بتنفيذ جولات تفتيشية تشمل سوق الأسماك بالمحافظة، ومرفأ الصيادين؛ للوقوف على وفرة المنتج وسلامته، وأوضاع سوق الأسماك وطرق عرض المنتج فيه.

وأضافت الوزارة أن الحملات الميدانية للجنة أسفرت عن ضبط 11 مخالفة رصدها مكتب وزارة التجارة على 11 محلًا للأسماك، لعدم وجود جهاز "مدى" ، و7 مخالفات رصدتها بلدية محافظة القنفذة، تمثلت في عدم إضافة الثلج الكافي للمنتج السمكي، مما قد يتسبب في تلفه سريعاً، إضافة لرصد 6 مخالفات من قبل مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة على عمالة الصيد قاموا بتداول ونقل المنتج بطرق غير آمنة وصحية.

وأفادت الوزارة أن عمل اللجنة شمل التفتيش على كل ما من شأنه يمس صحة وسلامة المستهلك ، كطرق عرض المنتج وتداوله ، حتى يصل إلى المستهلك بشكل صحي وطازج ، ونظامية العمالة القائمة ومتابعة الصحة العامة ونظافة المعدات الناقلة ، والتأكد من عدم وجود احتكار أو تسجيل أي عملية تستر بالسوق.

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12:35ت م

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