السعودية اليوم / بلجيكا تسجل 3279 اصابة جديدة بكورونا



بروكسل 13 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 28 نوفمبر 2020 م واس

سجلت بلجيكا خلال الـ 24 ساعة الماضية 3279 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة البلجيكية في بيان أن اجمالي عدد الإصابات بالفيروس بلغ 570829 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 16339 حالة وفاة .

// انتهى //

12:25ت م

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بروكسل 13 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 28 نوفمبر 2020 م واسسجلت بلجيكا خلال الـ 24 ساعة الماضية 3279 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19) و 120 حالة وفاة .وأوضحت وزارة الصحة البلجيكية في بيان أن اجمالي عدد الإصابات بالفيروس بلغ 570829 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 16339 حالة وفاة .// انتهى //12:25ت م0031

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