السعودية اليوم / اختتام فعاليات معرض الرفق بالحيوان وسط حضور كبير من الزوار بالأحساء



الأحساء 13 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 28 نوفمبر 2020 م واس

اختتمت أمس، فعاليات معرض "الرفق بالحيوان وسلامة عائلتي"، الذي نظمته كلية الطب البيطري بجامعة الملك فيصل بالأحساء بالتعاون مع مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة، وإدارة الثروة الحيوانية ممثلة في قسم الإرشاد البيطري والرفق بالحيوان، وذلك في مجمع الأحساء مول.

وأوضح مدير عام مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالأحساء المهندس ابراهيم الخليل، أن المعرض الذي استمر لمدة يومين وحظي بتفاعل وإقبال كبيرين من الزوار، هدف إلى تعزيز مفهوم الشراكة المجتمعية وإيصال الرسائل التوعوية، وتسليط الضوء على آلية التعامل الأمثل مع الحيوانات للفئات المستهدفة، وهم الأسرة والأطفال الذي تحرص عليهم الوزارة لإيجاد جيل واعٍ.

وأشار إلى أن الفعاليات تضمنت فقرات إرشادية وتوعوية عن كيفية التعامل مع الحيوانات من قبل المختصين في مكتب الوزارة وعن الطرق السليمة وكيفية تغذية الحيوانات بما يتناسب مع عمرها وبكميات كافية تبقيها بصحة جيدة وعن كيفية نقل الحيوانات بطريقة سليمة وعدم تعريضها للإصابات أو الضرر وتنظيف الحيوانات وأماكن إيوائها وتوفير الأمكان النظيفة والبيئة المناسبة، إضافة إلى عرض عدد من الحيوانات المهددة بالانقراض، وبعض الأدوية واللقاحات التي يمنع بيعها وصرفها إلا باستشارة طبية.

واستعرض الخليل أبرز المخالفات التي رصدتها الوزارة من خلال الغرفة المركزية للمعلومات والطوارئ عبر هاتفها المجاني (8002470000) بعدم الرفق بالحيوانات ومنها عدم توفير الغذاء والماء والمكان المناسب للحيوانات وسوء المعاملة.

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12:24ت م

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