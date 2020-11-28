بالارقام.. تراجع أسعار الذهب في السعودية

السبت 28 نوفمبر 2020

تراجعت أسعار الذهب في السعودية، اليوم السبت، على وقع انهيار كبير لسعر المعدن الأصفر عالميا.



وتراجع سعر جرام الذهب عيار 24 في المملكة إلى 215.45 ريال (57.45 دولار) مقابل 218.10 ريال (58.16 دولار)، أمس.

كما انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا إلى 188.52 ريال (50.27 دولار) مقابل 190.84 ريال (50.89 دولار)، الجمعة.

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 161.59 ريال (43.09 دولار) مقابل 163.58 ريال (43.62 دولار)، أمس.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 125.68 ريال (33.51 دولار) مقابل 127.23 ريال (33.93 دولار)، أمس.

سعر الأوقية والجنيه الذهب

وانخفض سعر الأوقية (الأونصة) في المملكة إلى 6701.25 ريال (1787 دولارا) مقابل 6783.75 ريال (1809 دولارات)، الجمعة.

وهوى سعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) إلى 1508.16 ريال (402.17 دولار) مقابل 1526.72 ريال (407.13 دولار)، أمس.

وعالميا، هوت أسعار الذهب أمس الجمعة، بنسبة 2% مقتربة من أدنى مستوى في 5 أشهر مودعة "المستوى المهم".

ونزل الذهب أسفل المستوى الفني المهم عند 1800 دولار للأوقية (الأونصة)، ما أشعل موجة بيع كبيرة.

وقال كريج إيرلام المحلل في أواندا "فور نزول الأسعار عن مستوى 1800 دولار المهم، أوقد ذلك شرارة عمليات بيع".

وتابع: "من المرجح أن يختبر السعر مستوى 1750 دولارا في ضوء عامل أساسي قوي مثل اللقاح".

ويبيع المستثمرون المعدن توقعا للتوصل إلى لقاح للوقاية من الفيروس وانتقال سلس للرئاسة الأمريكية.

وبحلول الساعة 1529 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب منخفضا 1.6% إلى 1781.96 دولار للأوقية.

وجاء ذلك بعد أن نزل الذهب في وقت سابق إلى أدنى مستوى له منذ السادس من يوليو/ تموز عند 1773.10 دولار للأوقية.

وفقد المعدن حوالي 4.7% منذ بداية الأسبوع الحالي، مسجلا أكبر خسارة أسبوعية له منذ أسبوع 13 مارس/ آذار.