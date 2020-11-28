شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة شخص جراء حادث تسرب غاز في مطعم بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

باشر مدني الرياض حادث تسرب غاز في مطعم بحي المونسية نتج عنه (وميض لحظي ) تسبب في وفاة شخص من العاملين ، وإصابة ستة أشخاص وحالتهم مستقرة، بالإضافة إلى أضرار بالموقع وبعض المحلات المجاورة.

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